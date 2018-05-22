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Дизайн поездов «Иволга» для МЦД выберут пассажиры

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Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе
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Дизайн поездов «Иволга» для Московских центральных диаметров (МЦД) предложат выбрать пассажирам. Об этом сообщил первый заместитель руководителя столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Гамид Булатов.

По словам чиновника, в настоящее время производитель работает с крупными дизайнерскими бюро из Испании, Италии, Польши и Франции, у которых уже есть наработки. Он выразил надежду на то, что варианты дизайна «маски» поезда представят в ближайший месяц.

«Позже мы хотим устроить голосование, чтобы пассажиры сами выбрали понравившийся им дизайн», — цитирует Булатова агентство городских новостей «Москва».

Замглавы департамента подчеркнул, что много времени и средств работа с дизайном не займет, при этом пассажиры получат красивый и современный вид транспорта.

Ранее договор на поставку 23 электропоездов «Иволга» для МЦД подписали Центральная пригородная пассажирская компания и Тверской вагоностроительный завод. Общая стоимость поездов составит 11,7 млрд рублей. Первые девять составов передадут заказчику в III квартале 2018 года, остальные — в IV квартале.

В каждом вагоне поездов «Иволга», которые будут курсировать по МЦД, установят 16 USB-портов для зарядки гаджетов.

Поезда оборудуют спецсистемой — безопасным локомотивным объединенным комплексом (БЛОК). Также в них будет использоваться технология пневмоподвешивания, которая обеспечит плавный ход, низкий уровень вибрации и шума, а для безопасности пассажиров установят крэш-модули. В вагонах также предусмотрены надежные крепления для инвалидных кресел-колясок.

Московские центральные диаметры (МЦД) — проект реконструкции сквозных железнодорожных линий в Москве и Подмосковье (Алексеевской и Митьковской соединительных линий и отдельных участков радиальных направлений) и организации на них диаметральных маршрутов пригородных электропоездов.

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