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Эксперты оценили шансы России на победу в матче с Уругваем

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Перед последним матчем в группе мы не высчитываем шансы пройти. Наша команда уже в 1/8 финала, с лучшей разницей мячей на турнире. Два матча на групповом этапе выиграны против Египта и Саудовской Аравии. Такого мощного старта на домашнем турнире не ждали ни болельщики, ни эксперты.

Следующий соперник — Уругвай, матч пройдет в Самаре 25 июня в 17:00 по мск. Игру будет судить сенегальская бригада арбитров. В матче против уругвайцев решится, с какого места выйдет наша команда. 

В первом матче плей-офф Россия может сыграть с Испанией либо Португалией. В силах нашей сборной сотворить историю и выиграть все три матча в группе. После девяти набранных очков ни один соперник в 1/8 финала не будет страшен. Болеем за наших!

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