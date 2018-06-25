Эксперты оценили шансы России на победу в матче с Уругваем

Перед последним матчем в группе мы не высчитываем шансы пройти. Наша команда уже в 1/8 финала, с лучшей разницей мячей на турнире. Два матча на групповом этапе выиграны против Египта и Саудовской Аравии. Такого мощного старта на домашнем турнире не ждали ни болельщики, ни эксперты.

Следующий соперник — Уругвай, матч пройдет в Самаре 25 июня в 17:00 по мск. Игру будет судить сенегальская бригада арбитров. В матче против уругвайцев решится, с какого места выйдет наша команда.

В первом матче плей-офф Россия может сыграть с Испанией либо Португалией. В силах нашей сборной сотворить историю и выиграть все три матча в группе. После девяти набранных очков ни один соперник в 1/8 финала не будет страшен. Болеем за наших!