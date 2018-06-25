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Программу по субсидированию авиаперевозок могут увеличить

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Министр транспорта Евгений Дитрих рассказал «Известиям», что объем программы по субсидированию авиаперевозок могут увеличить на 700 млн рублей. При этом внутри программы финансирование будет перераспределяться в пользу Дальнего Востока.

«Не так давно правительство приняло решение об изменении соотношения между объемами поддержки в рамках этой программы (субсидирования авиаперевозок в Симферополь, Калининград и на Дальний Восток. — «Известия»). Это будет первая помощь Дальнему Востоку», — сказал Дитрих.

Ранее программы субсидирования полетов в Симферополь, Калининград и ДФО действовали отдельно друг от друга. Но в марте правительство разрешило перераспределять средства между направлениями.

На программу по субсидированию пассажирских авиаперевозок в эти регионы в 2018 году из федерального бюджета было выделено 3,8 млрд рублей, из них 2,86 млрд рублей — для Дальнего Востока. Однако уже весной возник дефицит льготных билетов, прежде всего — в ДФО.

Подробнее — в материале «Известий»:

На билеты добавят 700 млн рублей

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