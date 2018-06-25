Программу по субсидированию авиаперевозок могут увеличить

Министр транспорта Евгений Дитрих рассказал «Известиям», что объем программы по субсидированию авиаперевозок могут увеличить на 700 млн рублей. При этом внутри программы финансирование будет перераспределяться в пользу Дальнего Востока.

«Не так давно правительство приняло решение об изменении соотношения между объемами поддержки в рамках этой программы (субсидирования авиаперевозок в Симферополь, Калининград и на Дальний Восток. — «Известия»). Это будет первая помощь Дальнему Востоку», — сказал Дитрих.

Ранее программы субсидирования полетов в Симферополь, Калининград и ДФО действовали отдельно друг от друга. Но в марте правительство разрешило перераспределять средства между направлениями.

На программу по субсидированию пассажирских авиаперевозок в эти регионы в 2018 году из федерального бюджета было выделено 3,8 млрд рублей, из них 2,86 млрд рублей — для Дальнего Востока. Однако уже весной возник дефицит льготных билетов, прежде всего — в ДФО.

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На билеты добавят 700 млн рублей