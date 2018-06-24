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Саудовская ПВО перехватила в небе над Эр-Риядом две ракеты из Йемена

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Фото: Depositphotos
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Система противовоздушной обороны Саудовской Аравии сбили в небе над Эр-Риядом две баллистические ракеты, выпущенные с территории Йемена мятежниками-хуситами.

В свою очередь, хуситы утверждают, что выпустили две баллистические ракеты по информационному центру минобороны Саудовской Аравии и другим стратегическим объектам в столице королевства, передает ТАСС со ссылкой на телеканал «Аль-Арабия».

Ранее в июне саудовские СМИ сообщили о возможной гибели брата лидера йеменских повстанцев Абделя Малика Хуси и еще как минимум 16 руководителей хуситов в результате авиаудара арабской коалиции.

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