Войска саудовской коалиции начали наступление на йеменский порт Ходейда

Войска коалиции во главе с Саудовской Аравией начали наступление на йеменский порт Ходейда. Об этом в среду, 13 июня, сообщил иранский телеканал Press TV.

Цель операции — освобождение города от мятежников-хуситов.

Отмечается, что при этом может возникнуть опасность как минимум для 250 тыс. человек, которые проживают в окресностях Ходейды.

С 2014 года в Йемене продолжается вооруженный конфликт между правительственными силами и хуситами-мятежниками. Ситуация обострилась в 2015 году после вторжения в страну арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией. По данным ООН, 7 млн жителей Йемена грозит голод.

4 июня Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Саудовская Аравия попросили военной помощи у США для освобождения порта Ходейда от хуситов.