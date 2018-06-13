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Войска саудовской коалиции начали наступление на йеменский порт Ходейда

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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Войска коалиции во главе с Саудовской Аравией начали наступление на йеменский порт Ходейда. Об этом в среду, 13 июня, сообщил иранский телеканал Press TV.

Цель операции — освобождение города от мятежников-хуситов. 

Отмечается, что при этом может возникнуть опасность как минимум для 250 тыс. человек, которые проживают в окресностях Ходейды.

С 2014 года в Йемене продолжается вооруженный конфликт между правительственными силами и хуситами-мятежниками. Ситуация обострилась в 2015 году после вторжения в страну арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией. По данным ООН, 7 млн жителей Йемена грозит голод.

4 июня Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Саудовская Аравия попросили военной помощи у США для освобождения порта Ходейда от хуситов.

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