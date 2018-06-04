Абу-Даби и Эр-Рияд просят у США военной помощи для взятия порта в Йемене

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Саудовская Аравия просят военной помощи у США для освобождения от мятежников-хуситов йеменского порта Ходейда, сообщает The Wall Street Journal.

Но в Вашингтоне не спешат брать на себя ответственность.

«Мы не уверены на сто процентов, что при наступлении аравийская коалиция сможет довести ее до конца чисто, без единого катастрофического инцидента», — цитирует издание слова высокопоставленного чиновника США.

Просьба арабских стран вызвана важностью порта для снабжения продовольствием Йемена с его 25-миллионным населением.

С 2014 года в Йемене продолжается вооруженный конфликт между правительственными силами и хуситами-мятежниками. Ситуация обострилась в 2015 году после вторжения в страну арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией. По данным ООН, 7 млн жителей Йемена грозит голод.

15 мая в судно, перевозившее из России в Йемен пшеницу, попала ракета. На борту находилось около 50 тыс. т пшеницы из Новороссийска.

Никто из находившихся на борту не пострадал. Груз поврежден не был.