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Девять человек погибли в Йемене при ударе аравийской коалиции

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Фото: Global Look Press/Xinhua/Mohammed Mohammed
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По меньшей мере девять человек погибли, еще несколько получили ранения в результате авиаудара аравийской коалиции во главе с Саудовской Аравией.

Как сообщает телеканал «Аль-Маядин», бомбардировка пришлась на жилой дом в провинции Саада на северо-западе страны. Среди жертв есть женщины и дети.

31 мая йеменские повстанцы сбили военный вертолет Саудовской Аравии. Воздушное судно потерпело крушение в районе Джизана на юго-западе королевства.

Гражданская война началась в Йемене четыре года назад. С одной стороны в ней участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения «Ансар Алла», с другой — правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади. В 2015 году в конфликт вмешалась коалиция во главе с Саудовской Аравией, которая поддерживает власти, что привело к обострению ситуации.

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