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СМИ сообщили о возможной гибели одного из лидеров йеменских повстанцев

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Фото: REUTERS/Khaled Abdullah
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Саудовские СМИ сообщили о возможной гибели брата лидера йеменских повстанцев Абделя Малика Хуси и еще как минимум 16 руководителей хуситов в результате авиаудара арабской коалиции.

Как сообщает Khabar Agency, бомбардировка пришлась по одному из районов портового города Ходейда на западе Йемена, где проходила встреча главарей мятежников. Информацию об их смерти военные не комментируют.

13 июня йеменская армия при поддержке арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией начала наступление на западе республики. Там расположен крупный порт, который контролируют повстанцы. За два дня до этого хуситам было предложено покинуть прибрежный город Ходейда, но они этого не сделали. В настоящее время военным удалось отбить территории к югу от населенного пункта.

Перед началом наступления представители ООН и Международного комитета Красного Креста призвали стороны конфликта в Йемене защищать мирных жителей. Официальный представитель МККК Мари-Клэр Фегали подчеркнула, что военная операция может обострить и без того «катастрофическую гуманитарную ситуацию» в этой республике, сообщает «РИА Новости».

Конфликт в Йемене начался четыре года назад. С одной стороны в нем участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения «Ансар Алла», с другой — правительственные войска, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади. Ситуация в регионе обострилась после того, как в 2015 году коалиция во главе с Саудовской Аравией начала операцию против мятежников.

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