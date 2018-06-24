Прямой эфир

Американский журнал признал Су-34 лучшим ударным истребителем в мире

0
Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Авторитетный американский военный журнал Military Watch назвал российский Су-34 самым передовым ударным истребителем в мире.

Авиация получила усовершенствованную защиту
Эскадрильи и полки ВКС защитят модернизированными системами радиоэлектронной борьбы

По мнению издания, наиболее близкими соперниками российского самолета в настоящий момент являются J-16 и F-15, принятые на вооружение в Китае и США соответственно.

Эксперты отмечают, что развернутые в Сирии Су-34 способны поражать цели почти на всей территории Ближнего Востока, а расположенные в Калининграде истребители могут нейтрализовать объекты на территории Германии, Прибалтики и Скандинавии.

Новые возможности Су-34 снижают его зависимость от сопровождения истребителей. Самолет вооружен последней модификацией ракет «воздух–воздух» Р-27 с увеличенной дальностью пуска до 130 км, говорится в материале.

Су-34 предназначен для поражения наземных и воздушных объектов противника в любое время суток и при любых погодных условиях. Истребитель оснащен высокоинтеллектуальной системой радиолокационного противодействия и обороны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
СМИ сообщили о перехвате российскими Су-34 израильских истребителей
Самолеты Су-34 вернулись из Сирии в Хабаровский край


 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017