Американский журнал признал Су-34 лучшим ударным истребителем в мире

Авторитетный американский военный журнал Military Watch назвал российский Су-34 самым передовым ударным истребителем в мире.

По мнению издания, наиболее близкими соперниками российского самолета в настоящий момент являются J-16 и F-15, принятые на вооружение в Китае и США соответственно.

Эксперты отмечают, что развернутые в Сирии Су-34 способны поражать цели почти на всей территории Ближнего Востока, а расположенные в Калининграде истребители могут нейтрализовать объекты на территории Германии, Прибалтики и Скандинавии.

Новые возможности Су-34 снижают его зависимость от сопровождения истребителей. Самолет вооружен последней модификацией ракет «воздух–воздух» Р-27 с увеличенной дальностью пуска до 130 км, говорится в материале.

Су-34 предназначен для поражения наземных и воздушных объектов противника в любое время суток и при любых погодных условиях. Истребитель оснащен высокоинтеллектуальной системой радиолокационного противодействия и обороны.



