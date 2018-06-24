В Британии доказали пользу позднего подъема в школу

Эксперимент, проведенный в частной школе для девочек в графстве Беркшир на юге Англии, показал, что более поздний подъем способствует улучшению концентрации учащихся.

Как сообщает Daily Mail, начало занятий для старшеклассниц было перенесено с 8:30 на 10:00. Благодаря этому ученицы получили возможность спать дольше — до 8:00 вместо 6:45. В результате девочки перестали быть угрюмыми с утра, что отметили их родители, и показали большую сосредоточенность на занятиях.

Подобная практика вводится и в других школах, например, в графстве Суррей в частной школе для мальчиков занятия старшеклассников начинаются в 13:30.

В учебных заведениях такие меры объясняют тем, что подросткам рекомендуется спать 9–10 часов, но при раннем начале уроков (например, в 8:30 или 9:00 утра) они не успевают выспаться, вследствие чего у них снижалась успеваемость.

Ранее в июне ученые медицинского колледжа Сеульского национального университета выяснили, что переизбыток сна может вызывать такие же негативные изменения в организме человека, как и его дефицит.