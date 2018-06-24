Лукашенко предупредил об угрозе вхождения в состав другого государства

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко предупредил сограждан об угрозе потери независимости страны, если она не справится с поставленными перед ней экономическими задачами.

Об этом он заявил 22 июня в ходе рабочей поездки в Шкловский район Могилевской области. Видеоролик поездки Лукашенко опубликовал в YouTube телеканал ОНТ.

Причины поездки Лукашенко

Президент Белоруссии посетил предприятия сельскохозяйственного холдинга «Купаловское». Его создали около года назад, предприятие должно было стать новым этапом в развитии сельского хозяйства республики.

Как следует из комментария телеканала, «первые успехи работы есть — увеличилось производство молока, мяса, зерна и рапса, но не удалось достичь главного — превратить отдельные предприятия в единый мощный производственный узел». Это и стало причиной приезда президента.

Лукашенко привез с собой грозу

Президент Белоруссии привез с собой не только природную грозу. Он выслушал чиновников, руководителей предприятий, хозяйственников и резюмировал, что, если не справляешься в работой, не достигаешь целей, поищи другую работу.

«Стоит вопрос — как жить дальше, как двигаться дальше и развиваться, чтобы выстоять в этой конкуренции», — отметил он. «Провалить этот проект мы не можем», — добавил президент. Задача холдинга — полный цикл производства — от поля до прилавка, предприятия холдингов должны сотрудничать, указал Лукашенко.

«Белорусы находятся на фронте»

В ходе совещания Лукашенко заявил, что Белоруссии угрожает потеря независимости и вхождение в состав другого государства, если сейчас страна не справится с поставленными в экономике задачами.

«Мы на фронте. Не выдержим эти годы, провалимся, значит, надо будет или в состав какого-то государства идти, или о нас будут просто вытирать ноги. А, не дай бог, еще развяжут войну, как в Украине», — добавил белорусский лидер.

Завершая встречу с сотрудниками холдинга, Лукашенко еще раз призвал работников придерживаться производственных технологий и поставленного плана.

В мае президент Белоруссии запретил создавать в республике убыточные проекты и заявил, что республика может стать цветущим краем, если граждане перестанут «ныть».