Лукашенко допустил потерю независимости Белоруссией

В ходе совещания в Шкловском районе Могилевской области белорусский лидер Александр Лукашенко допустил, что в случае провала в экономическом секторе страна может лишиться независимости.

Видеоролик о поездке Лукашенко опубликовал на сервисе видеохостинга YouTube телеканал ОНТ.

Президент республики в ходе совещания заявил руководителям и сотрудникам сельхозпредприятий, что причиной невыполнения поставленных задач может быть только смерть.

Власти на местах должны четко выполнять поставленные задачи, напомнил он, в противном случае Беларусь ожидает не лучшее будущее.

«Мы на фронте. Не выдержим эти годы, провалимся, значит, надо будет или в состав какого-то государства идти, или о нас будут просто вытирать ноги. А, не дай бог, еще развяжут войну, как в Украине», — добавил Лукашенко.

В мае он запретил создавать в республике убыточные проекты и заявил, что Белоруссия может стать цветущим краем, если граждане перестанут «ныть».