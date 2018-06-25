«Роснефть» набурила дивидендов

На фоне растущих котировок и запасов углеводородов «Роснефть» увидела перспективы повышения выплачиваемых дивидендов. Как рассказал на годовом общем собрании акционеров (ГОСА) исполнительный директор компании Игорь Сечин, в 2018 году компания ожидает практически двукратный рост чистой прибыли и объема дивидендных выплат. Несмотря на существующие пока ограничения по добыче в рамках сделки ОПЕК+, «Роснефти» в прошлом году удалось повысить добычу и значительно расширить свои активы как в России, так и за рубежом, отмечают аналитики.

Рост операционных показателей и улучшение общих условий рынка в начале 2018 года позволяют «Роснефти» продолжать наращивать чистую прибыль и даже удвоить объем выплачиваемых дивидендов. Об этом в ходе своего выступления на ГОСА в Красноярске рассказал глава крупнейшей российской нефтяной компании Игорь Сечин.

Несмотря на существующие для российских нефтяников ограничения по добыче, «Роснефти» удается выполнять свои планы и постепенно наращивать добычу, а также общие финансовые показатели. Согласно отчетности компании по МСФО, в I квартале 2018 года чистая прибыль компании выросла в семь раз по сравнению с аналогичным периодом 2017 года — до 81 млрд рублей. На фоне озвученных топ-менеджером новостей акции компании на Московской бирже 21 b.yz выросли более чем на 1% — до 394 рублей за бумагу.

Как рассказал Игорь Сечин, в 2017 году компании удалось значительно улучшить свои показатели как в финансовом плане (к примеру, ее чистая прибыль выросла почти на треть — до 222 млрд рублей), так и в области добычи и переработки углеводородов.

По данным «Роснефти», в прошлом году компания смогла в 1,5 раза увеличить темпы прироста добычи углеводородов: если в 2016 году их добыча увеличилась на 4,3%, то в 2017-м этот показатель вырос уже до 6,3%. Во многом рост произошел за счет уже разрабатываемых крупных месторождений компании, на которых «Роснефть» ведет плановую политику оптимизации и повышения эффективности.

К примеру, добыча одного из крупнейших активов компании — «Юганскнефтегаза» — в 2017 году выросла на 4,5%, до 66 млн т, а другие крупные проекты, такие как Сузун и Мессояха, в прошлом году произвели 7,3 млн т нефти, отметил Игорь Сечин. Наконец, к уже имеющимся «хабам» прибавился новый — Эргинский кластер в ХМАО, а также Кондинское месторождение.

Практически все разрабатываемые компанией месторождения нуждаются в постоянном применении новых технологий добычи, особенно проекты с трудноизвлекаемой нефтью. В сравнении с 2014 годом ее добыча выросла более чем вдвое — до 16,3 млн т, отметил Игорь Сечин. Для этого, по данным компании, потребовалось пробурить на 67% больше горизонтальных скважин с применением гидроразрыва пласта, чем годом ранее. В то же время доля горизонтальных скважин увеличилась с 32% в 2016 году до 36%.

В этом году к запущенным проектам добавится целый ряд новых: вторая очередь Среднеботуобинского месторождения, Тагульское, Русское и первый этап Куюмбинского месторождения. Новые вводы дали компании 14 млн т дополнительной добычи, оценивают в компании, а суммарный потенциал только готовящихся к запуску проектов достигает уже 20 млн т, добавил Игорь Сечин.

В целом к 2022 году добыча от новых проектов составит 87 млн т нефтяного эквивалента (н.э.) в год. Для выполнения планов компания старается уделять особое внимание и восполнению своих запасов. Так, по итогам 2017 года, объем доказанных запасов вырос на 6% — до почти 40 млрд баррелей н.э., а уровень восполнения запасов достиг 184%.

Свои нефтяные и газовые запасы компания наращивает не только в России, но и за рубежом. В 2017 году она существенно расширила свой газовый бизнес, купив долю в египетском шельфовом проекте Зохр, который в перспективе планирует экспорт СПГ в страны Европы и Азии. Что касается внутреннего газового рынка, то здесь компания надеется на свой проект Роспан, в прошлом году он достиг 6,5 млрд куб. м добычи. По среднесрочному плану компании до 2022 года, к 2020 году общая добыча газа должна достигнуть как минимум 100 млрд кубометров.

Кроме добычи компания постаралась дать новый импульс и переработке. В нее она вложила суммарно порядка 800 млрд рублей, в итоге выход светлых нефтепродуктов к концу года превысил 58%, а глубина переработки — 75%. Одновременно «Роснефть» вышла на новый для себя рынок сбыта — Индию. Российская энергетическая компания стала владельцем 49% индийской «Эссар Ойл», которой принадлежит крупный НПЗ «Найара Энерджи» мощностью 20 млн т.

В компанию верит не только ее руководство, но и акционеры — с прошлого ГОСА в 2017 году ее капитализация перешагнула за 4 трлн рублей, увеличившись на 21%, заметил в ходе своего выступления Игорь Сечин. Рост интереса к «Роснефти» вполне обоснован: помимо общих показателей эффективности на него повлияли значительно выросшие цены на нефть, а также заявленная менеджментом оптимизация долгового портфеля, считает ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Кроме того, компания показала, что даже в условиях сдерживания добычи она может эффективно управлять производством на растущих проектах, к примеру, месторождениях Требса и Титова, где добыча к 2020-му должна достичь 4,8 млн т в год. По мнению аналитика, в 2018 году компания имеет все шансы продолжить улучшать свои показатели. В 2019 году тенденция во многом будет зависеть от введения новой налоговой политики государства в отношении нефтяников — налога на добавленный доход, проходящего сейчас обсуждение в Госдуме.