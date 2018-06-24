Мужчина упал на рельсы на серой ветке московского метро

В движении поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро возник сбой. Причиной стал инцидент с пассажиром.

Пресс-служба метрополитена сообщила в Twitter, что движение прервалось на участке от «Серпуховской» до «Южной».

На Серпуховско-Тимирязевской линии нет движения поездов от «Серпуховской» до «Южной» из-за инцидента с пассажиром. — Московское метро (@MetroOperativno) 24 июня 2018 г.

13 минут спустя появилось сообщение, что движение восстановлено и введено в график.

«Интерфакс» сообщает, что причиной инцидента стало падение пассажира на рельсы. О состоянии этого человека и обстоятельствах происшествия информации нет.

20 июня суд обязал мужчину, упавшего на рельсы в метро 1 апреля, выплатить штраф в размере 20 тыс. рублей. Было установлено, что пассажир был пьян и сошел с платформы на станции «Выхино» под поезд. Это был первый судебный иск к пассажиру, и в дальнейшем метро намерено предъявлять иски и требовать компенсации в случае длительного сбоя в графике движения поездов или повреждения имущества метрополитена.