В перегоне на салатовой ветке метро из-за задымления встал поезд

В московском метро вечером в среду, 13 июня, остановился поезд в перегоне между станциями «Сретенский бульвар» и «Чкаловская» Люблинско-Дмитровской линии. Причиной послужило задымление в электропоезде в результате короткого замыкания, сообщает РЕН ТВ.

В Московском метрополитене подтвердили, что на участке салатовой ветки увеличены интервалы движения поездов.

Увеличены интервалы движения поездов на центральном участке Люблинско-Дмитровской линии по техническим причинам. — Московское метро (@MetroOperativno) 13 июня 2018 г.



По некоторым данным, движение на участке остановлено. Проводится проверка.

Пресс-служба Московского метрополитена в 21:23 сообщила через Twitter, что движение поездов на салатовой ветке введено в график. Однако в комментариях к записи пассажиры метро опровергают эту информацию. «На «Крестьянской Заставе» толпы и ни одного поезда», — написал пользователь Дмитрий Кононец.