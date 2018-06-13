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В перегоне на салатовой ветке метро из-за задымления встал поезд

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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В московском метро вечером в среду, 13 июня, остановился поезд в перегоне между станциями «Сретенский бульвар» и «Чкаловская» Люблинско-Дмитровской линии. Причиной послужило задымление в электропоезде в результате короткого замыкания, сообщает РЕН ТВ.

В Московском метрополитене подтвердили, что на участке салатовой ветки увеличены интервалы движения поездов.


По некоторым данным, движение на участке остановлено. Проводится проверка.

Пресс-служба Московского метрополитена в 21:23 сообщила через Twitter, что движение поездов на салатовой ветке введено в график. Однако в комментариях к записи пассажиры метро опровергают эту информацию. «На «Крестьянской Заставе» толпы и ни одного поезда», — написал пользователь Дмитрий Кононец.

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