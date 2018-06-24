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Летевший в Анталию самолет экстренно сел в Казахстане

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Фото: РИА Новости/Георгий Зимарев
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Пассажирский самолет, летевший из Новосибирска в Анталию, совершил экстренную посадку в Казахстане. Причиной стал отказ двигателя.

Boeing 737 турецкой авиакомпании Pegasus сел в аэропорту Атырау. Как сообщил в Facebook комитет гражданской авиации министерства по развитию и инвестициям Казахстана, на борту находились 190 пассажиров и шестеро членов экипажа.

23 июня Boeing 747 японской авиакомпании All Nippon Airways, следовавший из Брюсселя в Токио, экстренно приземлился в аэропорту Хельсинки. Причиной, по предварительным данным, стало повреждение стекла в кабине пилотов.

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