Под Красноярском подростка задержали по подозрению в убийстве ребенка

В Красноярском крае 16-летний подросток задержан за убийство девятилетнего мальчика. Он признал вину и рассказал, что причиной преступления стала обида.

Инцидент произошел в Березовском районе. Подросток и его младший знакомый встретились и вели разговор на бытовые темы.



«Со слов подростка, в ходе общения ребенок несколько раз обозвал его обидными словами», – говорится в сообщении регионального управления Следственного комитета. Когда они вышли на окраину деревни, он несколько раз ударил потерпевшего руками и ногами по голове и телу и ушел. Обнаружив, что пропавшего мальчика разыскивают взрослые, он никому ничего не сказал и принимал участие в поисках.

В ходе допроса подозреваемый частично признал вину и пояснил, что убивать ребенка не планировал. Следствие ходатайствует о его аресте, назначена психолого-психиатрическая экспертиза.

По информации сайта kp.ru, погибший мальчик жил с бабушкой. Его мама умерла около года назад, а у отца появилась новая семья.

19 июня в Красноярском крае осудили двух 14-летних школьниц, которые убили взрослого мужчину и пытались избавиться от тела. Девушкам назначили наказание в виде пяти и шести лет в воспитательной колонии, их совершеннолетние знакомые, также принимавшие участие в преступлении, приговорены к 14 и 15 годам колонии общего режима.