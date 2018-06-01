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Таксиста из Обнинска приговорили к 23 годам за убийство двух женщин

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Житель Обнинска Сергей Голубев, работавший таксистом, приговорен к 23 годам тюрьмы за убийство двух женщин. Соответствующее решение вынес Калужский областной суд.

По версии следствия, 23 декабря 2016 года в Малоярославце мужчина в ходе ссоры убил свою 31-летнюю знакомую. Он попытался скрыть следы преступления, инсценировав ограбление: тело женщины спрятал в ящик дивана и разбросал вещи по комнате. Подозреваемого задержали в январе 2017 года. Его опознали соседи, которые видели, как он посещал женщину за несколько дней до ее гибели.

Параллельно шло расследование убийства, совершенное в апреле 2010 года в садовом товариществе «Химик-1» города Обнинска. Тогда жертвой преступника стала 79-летняя женщина.

Следствие установило, что Голубев напал на пенсионерку, изнасиловал ее, после чего убил. Его причастность к преступлению подтверждает геномно-молекулярная судебная экспертиза.

Подозреваемый в ходе судебного заседания признал вину в убийстве женщины из Малоярославца, однако отрицал свою причастность в другом эпизоде. Тем не менее, суд счел представленные доказательства достаточными. Мужчина будет отбывать срок в исправительной колонии строгого режима, говорится в сообщении пресс-службы СУ СКР по Калужской области.

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