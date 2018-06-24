Популярный рэп-исполнитель Канье Уэст продюсировал новый альбом Тейаны Тейлор K.T.S.E. Альбом доступен на различных стриминговых сервисах.

Обложку на K.T.S.E. артист сделал накануне выхода альбома, а саму пластинку доделывал во время перелета из Парижа в Лос-Анджелес, куда его пригласили на мероприятие. Как пишет «Газета.ру», релиз вышел на сутки позже, однако пластинку слушатели оценили. Сейчас она занимает лидирующие позиции на стриминговых сервисах.

Уэст не первый раз выступает продюсером. В этой роли он уже успел добиться признания и одобрения. За пять недель ему удалось выпустить персональную пластинку с зажигательными треками Ye, Kids See Ghosts Кида Кади, Daytona с композициями Пуши Ти, а также Nasir Наса.