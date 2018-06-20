Появились первые фотографии воссоединившейся группы ABBA

Опубликованы первые фотографии группы ABBA, воссоединившейся через 35 лет после распада.

Публикация от @abbaofficial 7 Июн 2018 в 10:14 PDT

Фотографии выложены на Instagram-страничке ансамбля. В посте сказано, что участники квартета находятся в стокгольмской студии RMV и работают над двумя новыми композициями, выпуск которых ожидается в конце текущего года.

Участники группы сообщили об объединении и записи новых песен в конце апреля. Позже они уточнили, что выступать на сцене вместе не будут. В концертный тур «отправятся» голограммы, изображающие артистов в 1979 году, на пике славы.

Квартет ABBA — Агнета Фельтског, Бьорн Ульвеус, Бенни Андерссон и Анни-Фрид Лингстад — собрался в 1972 году. Два года спустя группа заняла первое место на конкурсе «Евровидение» с песней Waterloo. Участники коллектива в последний раз появились вместе в телеэфире в декабре 1982 года, но официального объявления о распаде группы не было. Мужская часть квартета продолжила работать вместе — они писали песни для новых проектов и мюзиклы. В следующий раз члены группы собрались вместе в 2008 году, на стокгольмской премьере киномюзикла по их песням Mamma Mia! Однако тогда Ульвеус и Андерссон заявили, что повторное объединение исключено и они предпочитают, чтобы их помнили такими, какими они были в молодости.