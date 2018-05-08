Песков рассказал о любви Путина к группе ABBA

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во вторник, 8 мая, рассказал журналистам о музыкальных пристрастиях Владимира Путина.

«Я знаю, что президенту какие-то песни ABBA нравятся, но сейчас у него не так много времени слушать музыку», — сказал представитель Кремля.

По его словам, в последнее время у российского президента не было времени для того, чтобы слушать новые песни этой группы.

«Он, как вы знаете, готовился к инаугурации, да и обстановка в мире не очень», — пояснил Песков.

Разговор о группе ABBA зашел в связи с начинающимся в Лиссабоне конкурсом «Евровидение». Считается, что именно победа на этом состязании в 1974 году стала началом роста мировой популярности квартета.

В этом году на сцену «Евровидения» выйдут 43 артиста и коллектива. Фаворитом конкурса букмекеры называют участницу из Израиля Нетту Барзилай. Россию на соревновании представит Юлия Самойлова с песней I won't break.