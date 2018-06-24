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Русский роман попал в тройку лучших в истории по версии британских СМИ

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Фото: РИА Новости/Олег Игнатович
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«Анна Каренина» Льва Толстого попала на третью строчку рейтинга лучших романов в истории человечества по версии британских СМИ.

Первое место эксперты отдали английской писательнице Джордж Элиот и ее произведению «Миддлмарч», вторую строку занял американский автор Герман Мелвилл с романом «Моби Дик», сообщает «Лента.ру».

Пятерку лидеров закрывают Генри Джеймс с произведением «Женский портрет» и «Сердце тьмы» Джозефа Конрада. В списке также присутствует Вирджиния Вулф с романом «Миссис Дэллоуэй», Мигель де Сервантес с «Дон Кихотом» и классический роман английской литературы «Джейн Эйр» Шарлотты Бронте.

12 июня стало известно, что столичные библиотеки составили рейтинг самых популярных книг, которые запрашивались читателями разных возрастов в мае текущего года. Среди взрослых посетителей самыми популярными стали: книга Гузели Яхиной «Зулейха открывает глаза», «Бабий ветер» Дины Рубиной и «Скромный герой» перуанского автора Марио Варгаса Льосы.

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