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Звезды сериала «Игра престолов» поженились

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«Только не это!» — кричат поклонницы актера Кита Харингтона. Его Величество король Севера связал себя узами брака. Возлюбленная британца — его коллега по «Игре престолов». В культовом сериале Роуз Лесли исполнила роль одичалой Игритт.

Роман из сюжета саги перерос в реальные чувства. Актёры сыграли свадьбу в замке на севере Шотландии. В списке гостей — почти все звезды сериала, они приехали прямо со съёмок. Невесту к алтарю привёл отец Роуз в традиционном шотландском килте.

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