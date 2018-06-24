Звезды сериала «Игра престолов» поженились

«Только не это!» — кричат поклонницы актера Кита Харингтона. Его Величество король Севера связал себя узами брака. Возлюбленная британца — его коллега по «Игре престолов». В культовом сериале Роуз Лесли исполнила роль одичалой Игритт.

Роман из сюжета саги перерос в реальные чувства. Актёры сыграли свадьбу в замке на севере Шотландии. В списке гостей — почти все звезды сериала, они приехали прямо со съёмок. Невесту к алтарю привёл отец Роуз в традиционном шотландском килте.