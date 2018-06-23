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Составлен топ-10 регионов-лидеров России по доходам от продаж новых авто

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Фото: РИА Новости/Николай Хижняк
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Эксперты составили рейтинг российских регионов, в которых жители потратили больше всего денег на новые автомобили.

Всего россияне потратили на покупку новых авто 852,8 млрд рублей с января по май 2018 года. Первое место занимает Москва со 177,8 млрд рублей, на второй строчке рейтинга Московская область, жители которой потратили 77,5 млрд рублей, пишет «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на «Автостат».

Замыкает тройку лидеров Санкт-Петербург с показателем 69,8 млрд рублей. Кроме того, в десятке лидеров оказались такие регионы, как Самарская, Ростовская, Свердловская и Челябинская области, Краснодарский край, а также республики Татарстан и Башкортостан.

Ранее автоэксперты подсчитали, сколько машин имеется в распоряжении российских семей. Оказалось, что в настоящее время 293 легковых автомобиля приходятся на 1 тыс. россиян.

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