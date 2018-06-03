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Эксперты рассказали о количестве автомобилей в российских семьях

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Автоэксперты подсчитали, сколько машин имеется в распоряжении российских семей. Оказалось, что в настоящее время 293 легковых автомобиля приходятся на одну тысячу россиян.

Этот показатель выше имевшегося в 2008 году, когда на тысячу граждан России приходилось 220 автомобилей.

Специалисты не связывают тенденцию с увеличением количества авто с ростом благосостояния, так как легковушки распределены неравномерно, пишет «Автостат». Более половины семей не имеют автомобиля — 51,8%, у 30% семей есть машина, а 14,7% семей располагает двумя машинами на семью, передает «Федеральное агентство новостей».

В распоряжении 2,3% семей имеются три автомобиля. Чуть больше одного процента владеет четырьмя.

В мае стало известно, что к 1 января 2019 года в России создадут единую электронную базу данных автомобилей.

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