Эксперты рассказали о количестве автомобилей в российских семьях

Автоэксперты подсчитали, сколько машин имеется в распоряжении российских семей. Оказалось, что в настоящее время 293 легковых автомобиля приходятся на одну тысячу россиян.

Этот показатель выше имевшегося в 2008 году, когда на тысячу граждан России приходилось 220 автомобилей.

Специалисты не связывают тенденцию с увеличением количества авто с ростом благосостояния, так как легковушки распределены неравномерно, пишет «Автостат». Более половины семей не имеют автомобиля — 51,8%, у 30% семей есть машина, а 14,7% семей располагает двумя машинами на семью, передает «Федеральное агентство новостей».

В распоряжении 2,3% семей имеются три автомобиля. Чуть больше одного процента владеет четырьмя.

В мае стало известно, что к 1 января 2019 года в России создадут единую электронную базу данных автомобилей.