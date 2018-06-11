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Составлен топ-5 самых доступных иномарок российского рынка в июне

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Фото: ТАСС/Артем Геодакян
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Автоэксперты составили Рейтинг наиболее доступных по цене иномарок на июнь 2018 года на российском рынке.

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На первом месте в топ-5 оказался узбекский хэтчбек Ravon R2, который можно приобрести за 439 тыс. рублей при комплектации с 85,1-сильным бензиновым мотором и автоматической коробкой передач, пишет телеканал «360».

На второй строчке рейтинга оказался седан Ravon Nexia. Машина с 1,5-литровым атмосферным бензиновым мотором обойдется в 449 тыс. рублей при стандартной комплектации.

Замыкают тройку лидеров китайский седан Brilliance H230. Его начальная стоимость составляет 459 тыс. рублей за комплектацию Comfort с 1,5-литровым бензиновым двигателем и механической коробкой передач.

На четвертом месте японский седан Datsun on-DO. Модель оснащена 87-сильным двигателем и механической трансмиссией, которую можно приобрести за 461 тыс. рулей. На пятой строке китайский седан FAW Oley. За 491 тыс. рублей можно приобрести автомобиль с 5-ступенчатой механической коробкой передач и 102-сильным бензиновым двигателем.

Ранее Автоэксперты подсчитали, сколько машин имеется в распоряжении российских семей. Оказалось, что в настоящее время 293 легковых автомобиля приходятся на одну тысячу россиян.

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