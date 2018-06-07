Названы самые продаваемые внедорожники с пробегом в России

Аналитическое агентство «Автостат» составило рейтинг самых продаваемых автомобилей сегмента SUV за 2018 год.

Лидером продаж среди кроссоверов и внедорожников остается внедорожник Lada 4х4. Далее следуют Chevrolet Niva и Toyota RAV4. В топ-10 также вошли Nissan (X-Trail и Qashqai), Renault Duster, Honda CR-V, Mitsubishi Outlander, Volkswagen Tiguan и BMW X5.

Ранее сообщалось, что лидером российского вторичного рынка легковых автомобилей является LADA, на долю которой пришлось 26% от общего объема. Среди моделей наибольшей популярностью пользуются хетчбэк LADA-2114, седан LADA-2107 и Ford Focus.