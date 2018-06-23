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Брэд Питт заподозрил Анджелину Джоли в лицемерии

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Фото: Global Look Press/Soeren Stache
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Знаменитый голливудский актер Брэдд Питт считает, что его супруга актриса Анджелина Джоли, с которой он находится в стадии развода, занимается благотворительностью, чтобы «подпитывать свое эго».

Как сообщает ресурс RadarOnline со ссылкой на близкие к артисту источники, раньше Питта восхищала гуманитарная деятельность супруги, но в последнее время он относится с большим подозрением к ее истинной мотивации.

Собеседник издания отметил, что актер поэтому «не удивился», когда Джоли недавно демонстративно посетила лагерь беженцев в Ираке, будучи послом доброй воли ООН, в то время как их дети остались с отцом.

По его словам, актриса крайне озабочена общественным мнением в преддверии суда, который решит, с кем из родителей останутся шестеро детей распавшейся пары.

Ранее в июне сообщалось, что суд Лос-Анджелеса встает на сторону Питта и Джоли может лишиться опеки над детьми.

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