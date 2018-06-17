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Анджелина Джоли поблагодарила власти Ирака за помощь беженцам из Сирии

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Фото: REUTERS/UNHCR/Andrew McConnell
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Американская актриса Анджелина Джоли поблагодарила иракские власти за размещение на своей территории сирийцев, покинувших родину из-за войны.

17 июня Джоли посетила лагерь для беженцев Домиз в Ираке. Актриса является послом доброй воли Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ).

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«Хочу поблагодарить иракский народ за его великодушие в отношении сирийских беженцев и перемещенных лиц и особенно правительство KRI (Иракского Курдистана. — Ред.)», — приводит ТАСС слова посла доброй воли.

Джоли приехала в Ирак в преддверии Всемирного дня беженцев, отмечаемого 20 июня. Это ее третья за последние шесть лет поездка в лагерь Домиз, где размещены в основном сирийские женщины и дети.

16 июня Джоли посетила иракский город Мосул, освобожденный в 2017 году от запрещенной в России террористической группировки ИГ. Условия жизни в городе она назвала ужасающими. По ее мнению, это «наихудшее опустошение», которое она видела за время работы с УВКБ с 2001 года.

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