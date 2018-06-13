Джоли могут лишить опеки над детьми

Анджелина Джоли может лишиться опеки над шестью своими детьми. Суд Лос-Анджелеса, похоже, встает на сторону Брэда Питта. Джоли считает, что Питт опасен для детей и видеться им следует как можно реже. Судья настаивает: отец должен заниматься воспитанием наравне с матерью. В июне он начнет проводить с отпрысками как минимум четыре часа в день. В июле Питт будет посвящать детям уже 10 часов в сутки. Кроме того, Джоли обязали предоставить ему мобильные номера малышей. Отец может звонить им в любое время. При этом актриса не имеет права контролировать ни звонки, ни переписки. Более того, Джоли должна устроить общую встречу с детьми, Брэдом и психологом.

Если условия не будут выполнены — воспитанием займется Питт. Суд настаивает: звездным родителям пора налаживать отношения.