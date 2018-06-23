9 тыс. бочек виски завалило после обрушения склада в США

После обрушения здания склада в Бардстауне (штат Кентукки, США) около 9 тыс. бочек виски оказались погребены под руинами. Руководство винокуренного завода выясняет, какую часть удастся извлечь в целости.

Инцидент произошел на заводе Barton 1792 Distillery. По словам его руководства, в здании хранилось 18 тыс. бочек, около половины оказались под завалами, передает Bloomberg. По словам представительницы компании Эми Преске, на складе были дистиляты разной выдержки. Поскольку завод находится в стадии сезонного снижения производства, случившееся не должно отразиться на работе.

Причины обрушения здания, которое произошло в пятницу, 22 июня, пока не выяснены, но известно, что никто из людей не пострадал и на работу предприятия инцидент не повлиял. Ожидается, что уже в субботу, 23 июня, завод продолжит принимать экскурсии, а в понедельник, 25 июня, возобновит бизнес-операции.

Местные власти опасались, что спиртное могло попасть в водоемы, но проверка показала отсутствие загрязнения.

15 июня в Арканзасе столкнулись два грузовика, один из которых вез спиртное. В результате бутылки высыпались на дорогу и она оказалась залита алкоголем. На уборку разбитых бутылок ушло несколько часов.