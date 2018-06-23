Более 360 домов ожидают капремонта в Красноярске в этом году

Более 360 домов планируют отремонтировать в Красноярске в рамках капитального ремонта в этом году. Все работы будут выполнены за счет средств фонда капремонта. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

В 2018 году в рамках капремонта планируют провести ремонт лифтов в 17 многоквартирных домах, в 58 домах отремонтировать инженерные сети. Также будут отремонтированы фасады 61 многоквартирного дома, крыши и кровли 107 домов, в 120 домах будет заменена электрика. Таким образом ремонт будет проведен в 363 домах города, сообщает ИА KrasnoyarskMedia.

С 2017 года капремонт контролирует администрация города. Как рассказал заместитель директора МКУ Красноярска «Управление по работе с ТСЖ и развитию местного самоуправления» Евгений Баршай, фонд капремонта теперь выполняет только функцию держателя средств. Вслед за Красноярском на подобную схему перешли многие города России.

Новая схема показала себя эффективной, поскольку муниципалитет имеет более точные и актуальные данные о состоянии домов.