Дома начали капитально ремонтировать в поселке Тюменской области

Многоквартирные дома планируют капитально отремонтировать в поселке Винзили Тюменского района в этом году. Работы проводятся в рамках региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Тюменской области на 2015–2044 годы.

В общей сложности в 2018 году должны быть отремонтированы семь многоквартирных домов. Например, по адресу ул. Советская, д. 11 происходит ремонт фасада здания. На данный момент ремонтные работы завершены более чем на 30%, все они ведутся согласно графику. Завершиться ремонт должен 1 октября, сообщает megatyumen.ru.

Другой объект требует более масштабных работ. Так, в доме по адресу ул. Вокзальная, д. 66 предусмотрен ремонт кровли, систем водоотведения, водо- и теплоснабжения. Также запланирован ремонт систем газоснабжения и ремонт фасада. Все работы должны быть завершены также до 1 октября 2018 года.

Ремонтные работы в остальных домах пока что находятся на стадии подготовки. На данный момент готовится проектная документация и происходит поиск подрядной организации.