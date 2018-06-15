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Капитальный ремонт домов начался в Кирсанове Тамбовской области

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Работы по капитальному ремонту жилых домов начались в городе Кирсанов в Тамбовской области в рамках программы «Капитального ремонта».

Как сообщает пресс-служба городской администрации, в 2018 году в программе участвуют шесть многоквартирных домов, два из которых находится на Заводской улице, сообщает ИА «Онлайн Тамбов.ру».

Во всех домах, кроме одного, запланирована замена кровли. В доме по адресу Ухтомского, 14 будут проведены работы по утеплению фасада.

На осуществление всех необходимых работ в этом году выделено 10,9 млн рублей.

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