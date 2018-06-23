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Детский лагерь эвакуируют на Украине из-за снегопада

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Фото: Global Look Press/Lydie Gigerichova
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Детский палаточный лагерь эвакуируют спасатели Закарпатской области Украины из-за снега. Об этом в субботу, 23 июня, сообщил на своем сайте глава Закарпатской области Геннадий Москаль.

Резкое похолодание началось в ночь на субботу, отметил в он, в итоге на высокогорье выпал снег и достиг уровня нескольких сантиметров, пишет «РИА Новости».

В палаточном лагере, подлежащем эвакуации, отдыхают 27 детей, на место его дислокации выехали спасатели с одеялами и горячим чаем.

«По состоянию на 8 часов утра температура воздуха на высокогорье составляет около 1 градуса тепла», — написал Москаль, передает РЕН ТВ.

В конце мая в Челябинской области прошел мокрый снег.

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