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Мокрый снег ожидается в Челябинской области

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Синоптики прогнозируют ухудшение погоды в Челябинской области. В течение суток в регионе возможен снег.

Согласно прогнозам, ночью и утром 30 мая в горах и низинах ожидаются заморозки на почве. Температура воздуха опустится до –4 градусов. В отдельных районах ожидается мокрый снег, сообщает ИА «Урал-пресс-информ».

На большей части территории Челябинской области синоптики прогнозируют дожди, на юге региона возможны грозы. При этом ожидается пониженное атмосферное давление.

Как сообщал портал iz.ru, во время снегопада в Казахстане произошло два серьезных ДТП. На трассе Кокшетау–Астана водитель минивэна не справился с управлением и врезался в здание бывшего поста транспортного контроля, трое погибли. На трассе из Алма-Аты в Екатеринбург водитель легкового автомобиля в условиях снега выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с грузовиком, погибли трое.

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