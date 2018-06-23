В ДНР заявили об атаке ВСУ

Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) заявили об атаке украинских военных в районе села Коминтерново. По данным командования вооруженных сил республики, она была успешно отбита.

Инцидент произошел ночью. В группе военных было 15 человек, сообщает Донецкое агентство новостей. По предварительным данным, трое из них были убиты, четверо ранены. Один военнослужащий ДНР также получил ранение.

22 июня Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) ДНР заявил, что в результате обстрела со стороны ВСУ был поврежден газопровод в поселке Саханка.