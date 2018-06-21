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В ДНР сообщили об обстреле сел украинскими силовиками из артиллерии

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Фото: РИА Новости/Игорь Маслов
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Украинские силовики утром 21 июня обстреляли два села на юге провозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) из тяжелых орудий — артиллерии, заявили в администрации Новоазовского района.

«В результате обстрела обесточены Коминтерново и Заиченко», — цитирует «РИА Новости» представителя администрации. Огонь велся со стороны поселка Талаковка, который контролируют украинские силовики.

По Коминтерново выпустили 27 снарядов калибра 122 мм, добавляет телеканал «Звезда».

В среду сообщалось, что ВСУ активизировали наступательные действия в Донбассе.

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