Украинские силовики задержали бывшего сослуживца–перебежчика

Украинская разведка задержала бывшего военнослужащего вооруженных сил страны (ВСУ), который летом 2017 года перешел на сторону ополченцев Донбасса.

Об этом на странице в соцсети Facebook сообщила пресс-служба 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ «Холодный Яр».

Речь идет о задержании бывшего офицера Алексея Бидусенко, отмечает РЕН ТВ.

«Бидусенко передали правоохранительным органам. После окончания следственных действий он предстанет перед судом», — говорится в сообщении.

Задержанный имел доступ к секретным документам, уточнили силовики.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины продолжается с весны 2014 года: жители Донбасса отказались признавать итоги госпереворота в стране и объявили о создании Донецкой и Луганской народных республик. Накануне, 20 июня, стало известно, что ВСУ активизировали наступательные действия в регионе.