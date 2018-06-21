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Украинские силовики задержали бывшего сослуживца–перебежчика

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Фото: Global Look Press/Sergii Kharchenko
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Украинская разведка задержала бывшего военнослужащего вооруженных сил страны (ВСУ), который летом 2017 года перешел на сторону ополченцев Донбасса.

Об этом на странице в соцсети Facebook сообщила пресс-служба 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ «Холодный Яр».

Речь идет о задержании бывшего офицера Алексея Бидусенко, отмечает РЕН ТВ.

«Бидусенко передали правоохранительным органам. После окончания следственных действий он предстанет перед судом», — говорится в сообщении.

Задержанный имел доступ к секретным документам, уточнили силовики.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины продолжается с весны 2014 года: жители Донбасса отказались признавать итоги госпереворота в стране и объявили о создании Донецкой и Луганской народных республик. Накануне, 20 июня, стало известно, что ВСУ активизировали наступательные действия в регионе.

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