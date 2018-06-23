Под Воронежем разбился легкомоторный самолет

В Воронежской области потерпел крушение легкомоторный самолет «Бекас». Об этом со ссылкой на источник в экстренных службах региона сообщает «РИА Новости».

Авария произошла в Петропавловском районе. Пилот воздушного судна погиб. На земле, жертв и разрушений нет, уточнил собеседник агенства.

ТАСС со ссылкой на Единую дежурно-диспетчерскую службу района сообщает, что самолет принадлежал сельхозавиации и обрабатывал поля. Информация о ЧП поступила примерно в 5:00. Разлива топлива не произошло.

16 июня при крушении частного Як-40 на Алтае погибли два человека. Следственный комитет возбудил по факту аварии дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.