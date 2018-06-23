Прямой эфир

Четыре российских хоккеиста были выбраны в первом раунде драфта НХЛ

0
Фото: ТАСС/Елена Руско
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Каролина» выбрал под вторым номером на драфте новичков 18-летнего российского нападающего Андрея Свечникова.

18-летний Виталий Кравцов был выбран под девятым номером клубом «Нью-Йорк Рейнджерс», 17-летний Григорий Денисенко (15-й, «Флорида»), 17-летний Александр Алексеев (31-й, «Вашингтон»). Первым был выбран шведский защитник Расмус Далин («Баффало»).

Отмечается, что это лучший драфт для россиян за 14 лет, когда два хоккеиста попали в топ-10 и трое — в топ-15. Тогда был драфт Александра Овечкина, Евгения Малкина и Александра Радулова, передает «Спорт-Экспресс».

Россияне стали четвертыми по популярности в первый день драфта. Первыми стали канадцы (десять хоккеистов), вторыми и третьими — шведы и американцы (по шесть). Также были выбраны по два представителя Финляндии и Чехии и один немец.

Нападающие челябинского «Трактора» Кравцов и ярославского «Локомотива» Денисенко имеют контракты с клубами Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на один и два сезона соответственно. Свечников в прошедшем сезоне выступал в юниорской Хоккейной лиге Онтарио (OHL) за «Бэрри Кольтс», а защитник Алексеев — за «Ред Дир» в Западной хоккейной лиге (WHL).

Остальные раунды драфта 2018 года состоятся 24 июля. Регулярный чемпионат НХЛ сезона-2018/19 стартует 6 октября.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Овечкин поседел от переживаний за сборную РФ на ЧМ-2018
Хоккеист Панарин отказался обсуждать новый контракт с «Коламбусом»

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017