Четыре российских хоккеиста были выбраны в первом раунде драфта НХЛ

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Каролина» выбрал под вторым номером на драфте новичков 18-летнего российского нападающего Андрея Свечникова.

18-летний Виталий Кравцов был выбран под девятым номером клубом «Нью-Йорк Рейнджерс», 17-летний Григорий Денисенко (15-й, «Флорида»), 17-летний Александр Алексеев (31-й, «Вашингтон»). Первым был выбран шведский защитник Расмус Далин («Баффало»).

Отмечается, что это лучший драфт для россиян за 14 лет, когда два хоккеиста попали в топ-10 и трое — в топ-15. Тогда был драфт Александра Овечкина, Евгения Малкина и Александра Радулова, передает «Спорт-Экспресс».

Россияне стали четвертыми по популярности в первый день драфта. Первыми стали канадцы (десять хоккеистов), вторыми и третьими — шведы и американцы (по шесть). Также были выбраны по два представителя Финляндии и Чехии и один немец.

Нападающие челябинского «Трактора» Кравцов и ярославского «Локомотива» Денисенко имеют контракты с клубами Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на один и два сезона соответственно. Свечников в прошедшем сезоне выступал в юниорской Хоккейной лиге Онтарио (OHL) за «Бэрри Кольтс», а защитник Алексеев — за «Ред Дир» в Западной хоккейной лиге (WHL).

Остальные раунды драфта 2018 года состоятся 24 июля. Регулярный чемпионат НХЛ сезона-2018/19 стартует 6 октября.