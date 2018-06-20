Хоккеист Панарин отказался обсуждать новый контракт с «Коламбусом»

Клуб Национальной хоккейной лиги «Коламбус Блю Джекетс» может обменять форварда сборной России Артемия Панарина.

Отмечается, что 26-летний хоккеист проинформировал «Коламбус», что не готов обсуждать продление контракта, поэтому, клуб изучает возможность его обмена, передает «Газета.ру».

У Панарина остался еще один год контракта. В минувшем сезоне НХЛ Панарин забросил 27 шайб и отдал 55 передач.

Год назад «Чикаго Блэкхокс» также обменял Панарина в «Коламбус». Тогда игрок заявил, что считает переход позитивным моментом карьеры.

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