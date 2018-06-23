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Домогаров сыграет в четвертых «Гардемаринах»

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Российский актер Александр Домогаров будет сниматься в фильме «гардемарины-4» режиссера Светланы Дружининой.

«Я планирую сниматься в этой картине, да, готов поддержать этот проект», — рассказал народный артист в интервью ТАСС. Он отметил, что в фильме появятся как молодые актеры, так и уже известные знакомые по предыдущим частям артисты.

Ранее Иван Ургант ответил отказом на предложение Дружининой принять участие в съемках четвертой части «Гардемаринов» во время эфира кулинарной передачи «Смак», По мнению артиста, он будет выглядеть нелепо в роли исторического персонажа.

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