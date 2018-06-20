Сыгравший хоббита Фродо актер выпустит компьютерную игру

Звезда фильма «Властелин колец» Элайджа Вуд, его кинокомпания SpectreVision и разработчик игр Ubisoft совместно создают компьютерную игру Transference, сообщает Variety.

По словам актера, его продукция станет полноценной игрой, а не киносюжетом в виртуальной реальности (VR).

По сюжету Transference — это реальность, созданная коллективным разумом супругов и их сына и поймавшая их в ловушку. Игра выйдет осенью 2018 года и будет доступна на разных платформах, включая XBox и PC.

Отмечается, что, поучаствовав в разработке игры, Вуд решил, что теперь хочет заниматься ими больше, чем кинокартинами.

Ранее стало известно, что компания Amazon планирует снять как минимум пять сезонов сериала «Властелин колец». На съемки сериала планируется потратить $1 млрд.