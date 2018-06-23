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Президент Южной Кореи посетил Москву с государственным визитом

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Россия и Южная Корея смотрят в одном направлении. В Москву с госвизитом прибыл президент республики Мун Чжэ Ин. Лидеры двух стран провели переговоры в узком и расширенном составах.

В Азиатско-Тихоокеанском регионе страна на 2-м месте по товарообороту с Россией.  Стороны не собираются останавливаться на достигнутом.

После переговоров Путин пригласил Мун Чжэ Ина с супругой на экскурсию. Пара прогулялась по Большому Кремлевскому дворцу.

В сентябре этого года корейский президент совершит еще один визит в РФ. Во Владивостоке пройдет 4-й Восточный экономический форум.

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