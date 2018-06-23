Президент Южной Кореи посетил Москву с государственным визитом

Россия и Южная Корея смотрят в одном направлении. В Москву с госвизитом прибыл президент республики Мун Чжэ Ин. Лидеры двух стран провели переговоры в узком и расширенном составах.

В Азиатско-Тихоокеанском регионе страна на 2-м месте по товарообороту с Россией. Стороны не собираются останавливаться на достигнутом.

После переговоров Путин пригласил Мун Чжэ Ина с супругой на экскурсию. Пара прогулялась по Большому Кремлевскому дворцу.

В сентябре этого года корейский президент совершит еще один визит в РФ. Во Владивостоке пройдет 4-й Восточный экономический форум.