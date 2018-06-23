Twitter отключил приобретенный сервис для борьбы с домогательствами

Социальная сеть Twitter приобрела «службу доверия и безопасности» Smyte, а затем без предупреждения отключила уже существующих пользователей от сервиса.

Стартап Smyte был разработан специалистами из Сан-Франциско для регулирования спама и блокировки случаев домогательств в интернете. После приобретения сервиса в Twitter заявили, что Smyte поможет компании быстро и эффективно «справится со сложностями, связанными с безопасностью и спамом».

Как передает портал CNET, после того, как стартап перешел к компании, многие клиенты Smyte неожиданно потеряли доступ к сервису.