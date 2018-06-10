Прямой эфир

Миллионы пользователей по всему миру остались без Twitter

0
Фото: Global Look Press/imago stock&people
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Официальный клиент Twitter перестал работать на гаджетах, использующих операционную систему Windows Phone 8.1. Социальная сеть оказалась недоступной для миллионов пользователей.

Twitter объявил о прекращении поддержки системы Windows 10 Mobile с 1 июня текущего года. Кроме того, пользователи не могут использовать новый сервис Twitter lite.

При попытке зайти на него их перенаправляют на старую мобильную версию сайта, однако она работает некорректно — не позволяет публиковать сообщения, пишет MSPowerUser.

В конце мая Twitter приостановил работу большого числа аккаунтов пользователей из Болгарии. Соцсеть приняла их за русских «фейков», поскольку они использовали кириллицу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Twitter Трампа не понравился более 60% американцев
«Китайский Twitter» уличили в цензуре сообщений иностранных посольств

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017