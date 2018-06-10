Миллионы пользователей по всему миру остались без Twitter

Официальный клиент Twitter перестал работать на гаджетах, использующих операционную систему Windows Phone 8.1. Социальная сеть оказалась недоступной для миллионов пользователей.

Twitter объявил о прекращении поддержки системы Windows 10 Mobile с 1 июня текущего года. Кроме того, пользователи не могут использовать новый сервис Twitter lite.

При попытке зайти на него их перенаправляют на старую мобильную версию сайта, однако она работает некорректно — не позволяет публиковать сообщения, пишет MSPowerUser.

В конце мая Twitter приостановил работу большого числа аккаунтов пользователей из Болгарии. Соцсеть приняла их за русских «фейков», поскольку они использовали кириллицу.