Крупную партию наркотиков обнаружили в здании полиции в Ростове-на-Дону

В здании отдела № 4 УМВД России по Ростову-на-Дону в результате оперативно-разыскных мероприятий обнаружили крупную партию наркотиков.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе регионального главка МВД, сотрудники полиции привлечены к дисциплинарной ответственности и уволены с работы.

Ранее проверка была инициирована в отношении 12 военнослужащих авианосца «Рональд Рейган» ВМФ США, которые покупали и продавали через интернет экстази и ЛСД.