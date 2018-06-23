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Крупную партию наркотиков обнаружили в здании полиции в Ростове-на-Дону

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Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
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В здании отдела № 4 УМВД России по Ростову-на-Дону в результате оперативно-разыскных мероприятий обнаружили крупную партию наркотиков.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе регионального главка МВД, сотрудники полиции привлечены к дисциплинарной ответственности и уволены с работы.

Ранее проверка была инициирована в отношении 12 военнослужащих авианосца «Рональд Рейган» ВМФ США, которые покупали и продавали через интернет экстази и ЛСД.

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