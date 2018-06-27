«Локомотив» отредактирует устав

В московском «Локомотиве» в ближайшее время ожидается принятие новой редакции устава. По информации источника «Известий» в клубе, 28 июня состоится годовое собрание акционеров, на котором, в частности, будет упразднена должность президента организации и введен ее фактический аналог — генеральный директор.

Информацию о скором проведении собрания «Известиям» подтвердил председатель совета директоров «Локомотива», статс-секретарь — заместитель генерального директора РЖД Анатолий Мещеряков.

— У нас действительно пройдет собрание акционеров, по итогам которого планируется внести определенные корректировки в устав клуба, — рассказал он. — О деталях этих изменений пока не буду сообщать. Тем более они не будут кардинальными.

РЖД является основным акционером клуба. Помимо него, небольшую долю в уставном капитале организации, юридически имеющей форму закрытого акционерного общества, также имеют компания «Транстелеком» и банк ВТБ, однако именно главная железнодорожная структура страны владеет самым крупным пакетом акций «Локомотива».

— Формально акционерам даже не надо собираться — все изменения в уставе может единолично оформить представитель РЖД, наделенный компанией соответствующими полномочиями, — пояснил источник «Известий». — Это может быть и глава РЖД Олег Белозёров, и любой из его заместителей, включая Мещерякова, и любое другое лицо, если руководство организации оформит соответствующие полномочия. Представители двух других акционеров не смогут блокировать эти решения, так как имеют небольшие пакеты акций. Однако в РЖД планируют выслушать все стороны и после подробных консультаций оформить общее коллегиальное решение.

По словам источника, переименование должности оперативного управляющего «Локомотива», которым сейчас является Илья Геркус, планируется для того, чтобы привести структуру клуба в соответствие со штатным расписанием его акционеров.

— За последнее время в РЖД должность президента переименовали в генерального директора, а вице-президентов — в заместителей генерального директора, — уточнил источник. — Этому примеру последовали и «дочки» компании. Сейчас аналогичный корпоративный подход планируется внедрить и в «Локомотиве».

При этом собеседник «Известий» подчеркнул, что изменение станет «косметическим» и на полномочия руководителя не повлияет. По его словам, в начале июня в кулуарах выдвигались идеи о создании коллегиального органа, который, согласно уставу, принимал бы ряд кадровых решений по трансферам. Сейчас право подписи есть только у президента. Но эти изменения вносить пока не планируется. Эту информацию «Известиям» подтвердил и Анатолий Мещеряков.

Помимо прочего, на собрании акционеров состоится переизбрание совета директоров, нынешний срок полномочий которого подходит к концу. По данным источника «Известий», глобальных изменений в его составе также не планируется. Не исключено, что дело ограничится выходом из совета директоров его многолетнего члена Салмана Бабаева, в марте покинувшего пост заместителя генерального директора РЖД по коммерческой деятельности.

В качестве одного из претендентов на его место рассматривается бывший министр путей сообщения Геннадий Фадеев, возглавлявший МПС в 1992–1996 годах, а после реорганизации министерства в открытое акционерное общество «Российские железные дороги» в 2002–2005 годах являвшийся первым президентом РЖД. Тогда курируемый компанией «Локомотив» завоевал два чемпионских титула (2002, 2004) под руководством главного тренера Юрия Сёмина и президента Валерия Филатова.

— Бабаев долгие годы был одним из главных сторонников Сёмина, поэтому неудивительно, что с его уходом в компании рассматривают вариант заменить его на столь же лояльного Юрию Павловичу «тяжеловеса», чтобы сохранить в совете директоров равновесие между сторонниками тренера и президента Ильи Геркуса, — рассказал источник «Известий». — А Геннадий Матвеевич всегда благосклонно относился к главному тренеру «Локо» и в августе 2016 года был одним из главных лоббистов его возвращения на этот пост.

Напомним, помимо Анатолия Мещерякова и Салмана Бабаева, в нынешний состав совета директоров «Локомотива» также входят Андрей Бокарев, Роман Кравцов, Василий Кикнадзе и Илья Геркус.

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