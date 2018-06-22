По желанию поэта Наума Коржавина его похоронят в России

Поэта Наума Коржавина похоронят в России согласно его последней воле, рассказала дочь литератора Елена Рубинштейн.

«Его последнее желание было таково. Он всегда хотел, чтоб его похоронили в России, и много раз об этом говорил», — приводит ее слова ТАСС. В настоящее время друзья семьи занимаются организацией похорон на одном из кладбищ в Москве, сказала Рубинштейн.

Поэт, переводчик и драматург Коржавин скончался 22 июня на 93-м году жизни в США. Наибольшую известность ему принесла публикация подборки стихов в поэтическом сборнике «Тарусские страницы» в 1961 году.

Вскоре выпустили его сборник «Годы», а в 1967 году в Театре имени Станиславского поставили знаменитую пьесу Коржавина «Однажды в двадцатом».

В 1970-х годах поэт уехал в США, но с первых лет перестройки несколько раз приезжал в Москву. В 2016 году он стал лауреатом почетной премии «Поэт» за наивысшие достижения в русской лирике.